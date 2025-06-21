KAEÜ Yeni Projelerle Büyüyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde yürütülen büyük ölçekli yatırım projeleri ve bunların fiziki gerçekleşme oranlarıyla büyümeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteye yeni kazandırılan Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) binası inşaatı, kentteki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının desteği ile yapılıyor.

SBF binası toplamda 3 katlı ve 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde projelendirilirken, laboratuvar, amfi, derslik, seminer salonları ile akademik ve idari personel ofisleri bulunacak.

Üniversite bünyesinde Cacabey Bilim Evi ve Merkezi projesinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 15-20 seviyesine ulaşırken, projenin 2 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunurken, 225 metrekare büyüklüğünde bir planetaryum alanı da projeye dahil edildi.

Merkez yerleşke içerisinde iki alanda öğrenci meydanı ve sosyal tesis çalışmalarına başlandı.

Öğrenci meydanına biyolojik bir gölet yapılması da planlanırken, tıp fakültesi çevresine voleybol ve basketbol sahaları yapılacak.

Yine aynı bölgeye 888 geniş yapraklı ve ibreli ağaç ile 52 bin 308 de çalı dikilerek peyzaj çalışmaları yapılacak.

Üniversite yerleşkesinde yürütülen yatırım projelerinin yanı sıra sağlık, bilim ve çevre düzenlemesi alanlarında eş zamanlı olarak devam eden faaliyetlerle hem üniversitenin hem de şehrin gelişimine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.