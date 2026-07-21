Kafa Travması Geçiren Kız Çocuğu Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kafa Travması Geçiren Kız Çocuğu Ankara'ya Sevk Edildi

Kafa Travması Geçiren Kız Çocuğu Ankara\'ya Sevk Edildi
21.07.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kafa travması sonrası hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kız, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

TOKAT'ta geçirdiği kafa travması sonrası hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki kız çocuğu, ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Geçirdiği kafa travması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğunun tedavi ve takibi bir süre burada sürdürüldü. Hastanın ileri düzey yoğun bakım tedavisine gereksinim duyması üzerine Ankara'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Tokat'a yönlendirilen ambulans helikopter genel durumu kritik olan hastayı alarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanın tedavisine Ankara'da devam edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Ankara, Tokat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafa Travması Geçiren Kız Çocuğu Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
İki Yunan petrol tankeri Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğradı İki Yunan petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı
Bahis şikesi soruşturmasında 15 kulüp yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı Bahis şikesi soruşturmasında 15 kulüp yöneticisi adli kontrolle serbest bırakıldı
Şişli’de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu

18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:15
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası
18:11
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
17:53
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
17:28
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 18:53:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kafa Travması Geçiren Kız Çocuğu Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.