Kafelerden Kitap Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kafelerden Kitap Kampanyası

Kafelerden Kitap Kampanyası

Çankırı'da iki kafe, köy okullarına kitap bağışı yapanlara Türk kahvesi ikram ediyor.

08.02.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da iki kafe işletmecisi, köy okullarının kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla başlattıkları proje kapsamında 5 kitap getirene Türk kahvesi ikram ediyor.

Kentte faaliyet gösteren iki kafe sahibi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla "Köy Okullarındaki Kütüphanelerin Kitaplarını Yeniliyoruz" projesi başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 17 Ocak'tan 30 Mayıs'a kadar Çankırı'daki iki kafe ile bu kafelerden birinin 14 ildeki şubelerine 5 kitap getirene, Türk kahvesi ikram ediliyor.

Kafe işletmecisi Hayrettin Karaoğlu, AA muhabirine, projeyi sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşların kitap desteğinde bulunmaya başladığını belirten Karaoğlu, "Proje sonunda kitapları götüreceğimiz okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile planlayıp çocuklarımıza güzel bir etkinlik yapacağız. Dostlarımızdan kitaplarını getirmelerini, bizden de kahvelerini içmelerini istiyoruz. Şu anda elimizde bir okulun kütüphanesini çıkaracak kadar kitabımız oldu, daha da bekliyoruz. Projeye kitap desteği de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir kitap, bir cümle bir çocuğun hayatını değiştirebilir"

Kafe işletmecisi Ahmet Sevgili de çocukların kitap okumalarına katkıda bulunmak istediklerine işaret etti.

Proje süresince çok sayıda kitap edinebilmeyi amaçladıklarını anlatan Sevgili, "Bir kitap, bir çocuğun da yetişkinin de hayatını değiştirebilir. Onun için vereceğiniz kitaplar geleceğimiz için çok değerli. Herkesten kampanyaya katkıda bulunmasını istiyorum." dedi.

Kitap bağışında bulunan üniversite öğrencisi İbrahim Enes Çelik ise projenin önemine dikkati çekerek "Böylelikle çocuklara, gençlere ve ailelerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırabiliriz. Etkinlikten dolayı işletmeyi ve bunu düşünenleri tebrik ederim. Ben de üniversite okuduğum şehirde böyle projelere katılıyorum. Bütün hemşehrilerimizden projeye katılım sağlamalarını ve kitaplarını getirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafelerden Kitap Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kafelerden Kitap Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.