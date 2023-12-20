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Kafes-22 Operasyonunda 302 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kafes-22 Operasyonunda 302 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Kafes-22' operasyonlarında 302 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda sahte belge ve plaka ele geçirildi.

Kafes-22 Operasyonunda 302 Şüpheli Yakalandı
20.12.2023 - 08:52,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Kafes-22' operasyonlarında 302 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 63 ilde mali suç örgütlerine yönelik 'Kafes-22' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 'tefecilik', 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarını işleyen 302 şüpheli yakalandı. 18 ruhsatsız silah, 64 sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 sahte çürük ve engelli raporu, 479 başka kişiler adına düzenlenmiş SİM kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle 396 basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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