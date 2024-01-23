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Kafes-31 Operasyonuyla Yakalanan 20 Şüpheli Geri Gönderme Merkezlerine Teslim Edildi - Son Dakika
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Kafes-31 Operasyonuyla Yakalanan 20 Şüpheli Geri Gönderme Merkezlerine Teslim Edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 'Kafes-31' operasyonunda, İstanbul'da yakalanan 20 şüpheli, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda 12 ülkede aranan 42 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kafes-31 Operasyonuyla Yakalanan 20 Şüpheli Geri Gönderme Merkezlerine Teslim Edildi
23.01.2024 - 17:25,
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"Kafes-31" operasyonuyla, haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve İstanbul'da yakalanan 20 şüpheli, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen "Kafes-31" operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İstanbul'da yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından aranmaları bulunan ülkelere gönderilmek üzere Arnavutköy ve Selimpaşa ilçelerindeki geri gönderme merkezlerine götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-31" operasyonuyla, 12 ülkede haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 42 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kafes-31 Operasyonuyla Yakalanan 20 Şüpheli Geri Gönderme Merkezlerine Teslim Edildi - Son Dakika
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