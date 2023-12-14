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Kafes Operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kafes Operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 'Kafes Operasyonu'nda 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kafes Operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
14.12.2023 - 13:10,
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SAMSUN merkezli, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri tarafından 'Silah ve mühimmat ticareti/ kaçakçılığı' soruşturmasında Samsun merkezli, İstanbul ve Bursa'da, salı günü 'Kafes Operasyonu' düzenledi. Yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca gövdesi, 6 bin 445 namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcıdan oluşan tabanca parçaları, 1 telsiz, 104 tabanca fişeği, 21 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 196 tüfek fişeği, 2 kılıç, 2 mengene, 3 matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 taşlama makinesi, 1 demir testere, 1 el motoru, 23 sentetik hap ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalarda ise 12 tabanca, 70 tabanca mermisi, 10 uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçalarına el konuldu. Olayla ilgili S.A., C.A.M., Ö.A. ve L.A. gözaltına alındı. L.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken; S.A., C.A.M. ve Ö.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kafes Operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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