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Kafka İlk Kitap Ödülü Yarışması Başladı

Kafka İlk Kitap Ödülü Yarışması Başladı

Kafka Kitap tarafından düzenlenen 'Kafka İlk Kitap Ödülü' yarışmasına başvurular başladı. Latife Tekin, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Deniz Yüce Başarır ve Mahir Ünsal Eriş'in jüri üyeliğini üstlendiği ödüle, 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek. Yalnızca daha önce yayımlanmamış eserlerin değerlendirileceği yarışmanın kazanan eseri eylül ayında açıklanacak ve Kafka Kitap tarafından yayımlanacak.

02.02.2024 16:15
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Kafka Kitap tarafından yeni yazarlar keşfedip Türk edebiyatına katkıda bulunmak amacıyla ilk kez düzenlenen "Kafka İlk Kitap Ödülü" yarışmasına başvurular başladı.

Kafka Kitap'tan yapılan açıklamaya göre, Latife Tekin, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Deniz Yüce Başarır ve Mahir Ünsal Eriş'in 2024 yılı jüri üyeliğini üstlendiği ödüle, 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bu yıl roman dalında verilecek ilk ödül, 18 yaşından büyük ve daha önce yayımlanmış bir edebi eseri bulunmayan herkesin katılımına açık.

Yalnızca daha önce yayımlanmamış eserlerin değerlendirileceği organizasyona dair detaylar ve çağrı metnine "www.kafkailkkitapodulu.com" adresinden ulaşılabilir.

Ödülün kazanan eser eylül ayında açıklanacak, ayrıca Kafka Kitap'tan yayımlanarak okurların beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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