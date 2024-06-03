Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları 197 gündür sürüyor - Son Dakika
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Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları 197 gündür sürüyor

Karadeniz Ereğli açıklarında batan Kafkametler gemisi için yapılan arama-kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Gemi, kötü hava şartları nedeniyle demirlediği limanda battı ve 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak, diğer 7 mürettebatı bulma çalışmaları halen sürüyor. Valilik, arama çalışmalarının koordinasyonu ve iş birliği ile devam ettiğini duyurdu.

03.06.2024 20:59
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Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları 197 gündür sürüyor

ZONGULDAK - Karadeniz Ereğli açıklarında batan "Kafkametler" gemisi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl Kasım ayında Rusya'nın Temruk Limanı'ndan aldığı yükü Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve 12 Türk mürettebatı taşıyan "Kafkametler" adlı yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli Limanı önünde demirledi. Ancak, gemi askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.24'te battı.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı, diğer 7 mürettebatı bulma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Zonguldak Valiliği, çalışmaların detaylarını paylaştı. Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi, geçtiğimiz aylarda enkazın etrafını ve altını taradıktan sonra geminin pupa (kıç) parçasından zincir geçirerek gemiyi ikiye ayırdı.

Kesim sonrası dalgıçlar ile yapılan incelemelerde herhangi bir cenaze rastlanmadı. Sadece enkaz içinden bir buzdolabı yüzeye çıktı.

Valilik, kayıp mürettebatı bulmaya yönelik arama çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonu ve iş birliği ile devam ettiğini, periyodik olarak yapılan istişare toplantıları ile tüm ihtimallerin titizlikle değerlendirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili somut bir gelişme yaşandığında kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ereğli, Denizcilik, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları 197 gündür sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları 197 gündür sürüyor - Son Dakika
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