Kafkas Sürgünü Anması Düzce'de Yapıldı

22.05.2026 00:09
Düzce'de, 1864 Kafkas Sürgünü'nün 162'nci yıldönümü anma etkinlikleri düzenlendi.

DÜZCE'de, 1864 Kafkas Sürgünü'nün 162'nci yıldönümünde Kafkas kökenli Çerkes ve Abhazlar, atalarını andı, dualar etti.

Düzce'de, Kafkaslardan 1864 yılında sürgün edilen ve binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ise vatanından ayrılmasına neden olan Kafkas Sürgünü'nün 162'nci yılı anma törenleri yapıldı. Kafkas Dernekleri Federasyonu'na bağlı 81 ildeki Kafkas kökenli Çerkes ve Abhazlar ile Abhazya'dan gelen kişilerin katıldığı anma etkinliğinde, ilk olarak Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan Kafkas Anıtı'na çelenk ve kırmızı karanfil bırakıldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Kafkas derneklerinin başkanları, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Kafkas Anıtı'na çelen konulmasının ardından yaklaşık 3 bin kişi Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Burada Kafkasya'dan gelen imamlar, dua etti.

21 Mayıs 1864 yılının yalnızca bir takvim yaprağı olamadığını söyleyen Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, "Bu tarih, bir halkın vatanından koparıldığı, ailelerin parçalandığı, hafızaların silinmeyecek acılarla kazındığı kara bir gündür. 162 yıl önce Çarlık Rusya'sının uyguladığı politikalar sonucunda Çerkez halkı yurdundan sürgün edildi. Köyler yakıldı, insanlar ölüm yolculuklarına mahkum edildi. Bir halkı yok etmek yalnızca bedenleri yok etmekle mümkün değildir. Bir halk diliyle, kültürüyle, hafızasıyla yaşar. Bizler, sürgün yollarında her şeyini kaybetse de onurunu kaybetmeyen insanların torunlarıyız" dedi

Düzce Abhaz Derneği Başkanı İlhan Kıymet ise "Abhaz halkı da Çerkes halkları gibi, diğer Kafkas halkları gibi 1864 ve sonrası, 1877-78 yılları arasında sürgüne uğramıştır. Anadolu topraklarını vatan edinmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kurucu unsur olmuşlardır" ifadesini kullandı.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
