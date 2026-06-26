Kağılcık Ekolojik Teke Obası Açıldı

BURDUR'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık Köyü'nde Burdur Valiliği himayesinde, Karamanlı Kaymakamlığı, Karamanlı Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Kağılcık Ekolojik Teke Obası hayata geçirildi.

Kağılcık Köyü'nde 204 dönüm arazide yer alan toplam 12.5 milyon liraya malolan tesisin 9 milyon lirası Karamanlı Kaymakamlığı bütçesinden, 3,5 milyon lirası ise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. Tesisin açılışında konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Bolluğun, bereketin tam da mevsimine uygun bir şekilde en güzel şekilde cereyan ettiği, üretimin konuşulacağı, üretimin paylaşılacağı, kendi değerlerimizi daha güzel bir şekilde ortaya koyabileceğimiz çok güzel bir tesisin açılışındayız. Bu hizmetlerin hiç kolay olmadığını bunları yapanlar çok daha iyi bilirler. Projelendirilmesinden açılışına sonrasındaki süreçlerin organizasyonuna kadar her bir noktası bir emek içerir" dedi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, şunları söyledi:

"Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, yerel dinamikleri harekete geçirerek sosyal sorunlara kalıcı ve uygulanabilir çözümler üretmeyi amaçlayan önemli bir destek mekanizmasıdır. Programın temel hedefi, yoksulluk, göç, kentleşme ve değişen sosyal yapıdan kaynaklanan ihtiyaçlara cevap vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi güçlendirmek, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır."

Karamanlı Kaymakamı Gökhan Arslan, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'da tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerin folklör gösterisinin ardından törene katılanlar açılış kurdelesini kesti, tesisi gezdi.

Ankara-Fethiye kara yolunda açılışı yapılan hilal formunda, ay yıldızdan ilham alınarak tasarlanan ve etrafında 81 ili temsil eden çam ağaları bulunan tesiste, 100 dekar alanda susuz Kağılcık Kavunu üretimi yapılacak. Kağışcık Kavunu'nun coğrafi işaret sürecinin başlatılmasıyla da bu yerel değerin marka gücü artırılacak. Destek alan 25 dezavantajlı aileye gelir kapısı oluşturulacak. Ayrıca kadın kooperatifi üyelerinin kullanımına yönelik, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, satış ve tanıtım alanları ile sosyal donatılar hayata geçirildi.