Kağıthane'de 3 servis aracının yakılmasıyla ilgili 12 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de 3 servis aracının yakılmasıyla ilgili 12 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Kağıthane\'de 3 servis aracının yakılmasıyla ilgili 12 şüpheliden 9\'u tutuklandı
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Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılmasına ilişkin 12 şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, araçların bir kişinin servis işini bırakması için tehdit edilmesi nedeniyle yakıldığı belirlendi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de aynı firmaya ait 3 servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda 12 şüpheli Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de meydana gelen 3 ayrı servis aracının ateşe verilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Eylül'de Nurtepe Mahallesi'ndeki bir caddede bulunan servis aracının, 16 Eylül'de ise aynı firmaya ait 2 servis aracının yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.

İŞİ BIRAKMASI İÇİN TEHDİT EDİLMİŞ

Çalışmalarda, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y.'nin (66), başka bir firma yetkilisi tarafından aranarak servis işini bırakması yönünde tehdit edildiği, servis araçlarının da bu nedenle yakıldığı tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında olaylarla bağlantılı 12 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, 16 Eylül'de Esenyurt'ta saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Servis araçlarının ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de 3 servis aracının yakılmasıyla ilgili 12 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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