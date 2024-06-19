Kağıthane'de 5 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gültepe Mahallesi İşçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede binanın 4. katına da yayıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.