Kağıthane\'de Ağaçlık Alanda Yangın

İstanbul Kağıthane'de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak'ta ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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