Kağıthane'de motosikletle çarpışan ambulansın devrildiği kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İmrahor Caddesi'nde ihbara giderken motosikletle çarpışan ambulans devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki 3 görevli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik yoğunluğu oluşan bölgede, ekiplerin devrilen ambulansı kaldırma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Ambulans Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?