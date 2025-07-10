Kağıthane'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 8 Temmuz'da arkadaşlarıyla yürüyen Bülent B. (34), karşılaştığı eski eşinin arkadaşı Taner A. ile tartışmaya başladı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Bülent B, savurduğu bıçakla kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Polis, Bülent B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika
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