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Kağıthane'de gasp ve kapkaç suçlarına karışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de gasp ve kapkaç suçlarına karışan şüpheliler yakalandı

Kağıthane'de gasp ve kapkaç suçlarına karışan iki şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Gasp anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane\'de gasp ve kapkaç suçlarına karışan şüpheliler yakalandı
18.12.2023 - 12:58,
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, KAĞITHANE'de gasp ve kapkaç suçların karışan iki kişi polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane'de 22 Kasım'da gasp ve 2 Aralık'ta kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi. Hürriyet Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. M.E.K.(20) ve A.A.(20)'ya kapkaç ve gasp suçlarından işlem yapıldı. A.A., adli kontrol ile serbest bırakılırken M.E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

Şüphelinin kaldırımda giden kadının telefonu çalıp kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonu çalınan kadının şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.

Kaynak: DHA
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