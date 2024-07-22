Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı

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Kağıthane'de Necip Durmaz'ın kullandığı bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan Mukaddes Durmaz yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan ikisinde ağır hasar meydana geldi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22.07.2024 10:09
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Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Harmantepe Mahallesi Dere Sokak'ta, Necip Durmaz'ın kullandığı 34 FPY 451 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp park halindeki 3 araca çarptı.
Kaza sırasında seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan Mukaddes Durmaz, panikleyip kapısını açtığı araçtan atlayarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Mukaddes Durmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan 4 araçtan ikisinde ağır hasar oluştu.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmesi, yolcu koltuğunda oturan kadının çarpma öncesinde araçtan atlaması ve otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.
Kazada park halindeki otomobili ağır hasar alan Fikri Yaşaroğlu, evde kahvaltı yaptıkları sırada gürültü sesiyle dışarı çıktıklarını söyledi.
Kontrolden çıkan aracın freninin tutmadığını öğrendiklerini belirten Yaşaroğlu, "Benim arabama vurunca üç tane otomobil birbirine girdi. Bir tane kadın vardı, araçtan düştü. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Kadın buradayken bilinci açıktı. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var. Öndeki araçlar yine aynı şekilde tamponlar falan ama esas hasarlı olan benim araç." diye konuştu.

Kağıthane\'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araça Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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