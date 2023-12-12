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Kağıthane'de kumar oynayanlara ceza

Kağıthane'de ruhsatsız bir iş yerinde tombala adı altında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 14 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplamda 56 bin 770 lira ceza uygulandı. İş yerinde ele geçirilen tombala makinesi ve diğer materyallere el konuldu. İş yeri mühürlendi ve sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

Kağıthane\'de kumar oynayanlara ceza
12.12.2023 - 10:39,
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Kağıthane'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 14 kişiye 56 bin 770 lira ceza uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Çeliktepe Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerinde tombala adı altında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 14 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 56 bin 770 lira ceza uygulanırken, adreste ele geçirilen tombala makinesi, televizyon, kamera ve diğer materyallere el konuldu.

Söz konusu iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

İş yeri sorumlusu L.P. ile kumar oynanmasına yardım eden A.A. ve O.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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