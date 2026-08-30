Kağıthane'de Metrobüs Yangını
Kağıthane'de bir metrobüsün alev alması sonrası yolcular tahliye edildi, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
KAĞITHANE Darülaceze Perpa Metrobüs durağında seyir halindeki metrobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, araçta bulunan yolcular tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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