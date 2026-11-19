Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Emre Talha Ö. hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 8 Eylül Salı günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Talha Ö. yönetimindeki 34 PBS 875 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan Emre Talha Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı bir süreliğine trafiğe kapandı. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Sürücünün alkol ölçümü yapılamazken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın süratle ilerlediği, istinat duvarına çarptıktan sonra takla attığı anlar yer alıyor. Kazanın ardından takla atan aracın görüntüleri ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıyor.