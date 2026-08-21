Kağıthane'de rögar kapağından gelen ses tedirginlik yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de rögar kapağından gelen ses tedirginlik yarattı

Kağıthane\'de rögar kapağından gelen ses tedirginlik yarattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde açık bırakıldığı öne sürülen bir rögar kapağından yükselen yüksek ses, gaz kaçağı şüphesiyle çevrede tedirginlik yarattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ses bir süre sonra kesildi, ancak olayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAĞITHANE'de açık bırakıldığı öne sürülen rögar kapağından gelen yüksek ses, çevrede tedirginliğe neden oldu. Gaz kaçağı şüphesiyle bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri inceleme yaptı. Ses bir süre sonra kesilirken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Karakuşlar Caddesi'nde İmam-ı Azam Camii'nin karşısında bulunan ve İSKİ'ye ait olduğu belirtilen rögar kapağından ses yükseldi. Gürültü nedeniyle rahatsız olan çevredekiler, gaz kaçağı olabileceği şüphesiyle durumu ekiplere bildirdi.

İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri boru hattı ile açık durumdaki rögarda inceleme yaptı. Çevredekiler, kapağın neden açık bırakıldığını bilmediklerini ve gelen ses nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında konuya ilişkin açıklama yapılmazken, sesin bir süre sonra kesildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Gaz Dağıtım, Acil Durum, Kağıthane, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Polis, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de rögar kapağından gelen ses tedirginlik yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:32:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de rögar kapağından gelen ses tedirginlik yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.