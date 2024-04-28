Kağıthane\'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yabancı uyruklu çocuk taburcu edildi

Kağıthane'de, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dolaşan Suriye uyruklu Z.H, köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.H, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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