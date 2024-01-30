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Kağıthane'de taksici ile tartışan kişiler arasında çıkan kavgada kadın baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Kağıthane'de taksici ile tartışan kişiler arasında çıkan kavgada kadın baygınlık geçirdi

Kağıthane'de bir taksici ile tartışan bir kişiyle yanındaki kadın arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada taksicinin yanındaki arkadaşı kadına tokat attı ve kadın baygınlık geçirdi. Olay güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kağıthane\'de taksici ile tartışan kişiler arasında çıkan kavgada kadın baygınlık geçirdi
30.01.2024 - 10:46,  Güncelleme: 10:54
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KAĞITHANE'de taksici ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavgada taksicinin yanındaki arkadaşı kadına tokat attı. Bir süre tekme tokat devam eden kavgada kadın baygınlık geçirdi. Yaşananlar ise kameraya yansıdı.

Olay, önceki akşam Cendere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yanında kadın olan bir kişi, taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Yolcu alma tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken adam, taksiciye kafa attı. Tekme tokat devam eden kavgada taraflar yere düşerek birbirlerine vurmaya devam etti. Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken taksiciden taraf olan bir kişi, kadına tokat attı. Kadın kavgaya engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Darbedilen kadın bir süre sonra baygınlık geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA
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kavga, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de taksici ile tartışan kişiler arasında çıkan kavgada kadın baygınlık geçirdi - Son Dakika
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