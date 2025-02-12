Kağıthane'deki trafik kazasında, yürüyüş yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HDB 887 plakalı otomobil, dere kenarındaki yürüyüş yoluna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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