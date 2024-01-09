Kağıthane\'de Tünelde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kağıthane'de bir tünelde trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak'ta bir sürücünün Çağlayan Kavşağı Tüneli'nde trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri araç sürücüsü S.A. ile yanında bulunan kardeşi Y.A'yı yakaladı.

Sürücü S.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Önlerinde giden araçları güvenli mesafeden izlememek", "Karayolunda trafiğin akışını yavaşlatmak" ve "Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" gerekçesiyle toplam 2 bin 70 lira para cezası verildi.

S.A. ve Y.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için adli işlem de yapıldı.