Kağıthane'de uygunsuz park nedeniyle zorlukla müdahale edilen çatı yangını söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de uygunsuz park nedeniyle zorlukla müdahale edilen çatı yangını söndürüldü

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Kağıthane\'de uygunsuz park nedeniyle zorlukla müdahale edilen çatı yangını söndürüldü
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Kağıthane\'de uygunsuz park nedeniyle zorlukla müdahale edilen çatı yangını söndürüldü
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Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, dar sokaklar ve uygunsuz park nedeniyle zorlukla müdahale edilerek söndürüldü. Ekipler alevlere 4 noktadan müdahale etti, çevredeki binalar tahliye edildi ve yangın yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürüldü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakların dar olması ve araçların uygunsuz park edilmesi nedeniyle ekipler yangına müdahalede zorlandı.

Yangının bitişiğindeki diğer binalara sıçramaması için ekipler 4 farklı noktadan alevlere müdahale etti.

Çevredeki binalarda oturanlar tedbiren tahliye edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
KağıthaneGüncelYaşamSon Dakika

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