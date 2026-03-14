Kağıthane'de Yanıltıcı Bilgi Paylaşan Gözaltında - Son Dakika
Kağıthane'de Yanıltıcı Bilgi Paylaşan Gözaltında

14.03.2026 16:38
İstanbul Kağıthane'de şüpheli ölümle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan zanlı S.P. gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de bir kişinin şüpheli ölümüyle ilgili sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi paylaştığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ortabayır Mahallesi'nde bir evde A.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak sosyal medyada bir kişinin yanıltıcı bilgi paylaştığını belirledi.

Paylaşımı yapan S.P. polis tarafından gözaltına alındı.

S.P'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Yanıltıcı Bilgi Paylaşan Gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: Kağıthane'de Yanıltıcı Bilgi Paylaşan Gözaltında - Son Dakika
