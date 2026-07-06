Olay, Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyü yaylasında meydana geldi. Bölgede otlayan inek sürüsü, su seviyesi yükselen derenin ortasında mahsur kaldı. İhbar sonrası bölgeye Kağızman Belediyesi Arama Kurtarma İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. 4 inek suya kapılırken, diğerleri ekipler tarafından kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kağızman'da Suya Kapılan İnekler - Son Dakika
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