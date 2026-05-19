Kahire'de 19 Mayıs etkinliğinde Türk, Mısırlı ve Filistinli gençler bir araya geldi

19.05.2026 22:40
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde, Türk, Mısırlı ve Filistinli gençler dostluk ve dayanışma mesajları verdi, Filistin'e destek vurgulandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk, Mısırlı ve Filistinli gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Türk, Mısırlı ve Filistinli gençler ile ailelerinin yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubu katıldı.

Kahire Yunus Emre Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Mısır Milli Marşlarının okunmasıyla başladı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Etkinlikte Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Filistin'in Kahire Büyükelçiliği Müsteşarı Naci Naci konuşma yaptı.

Büyükelçi Şen, konuşmasında 19 Mayıs'ın Türk gençliğine armağan edilmesinin geleceğin genç nesillere emanet edilmesi anlamı taşıdığını belirterek, gençlerin sanat, spor, kültür ve dayanışma ruhuyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mısırlı ve Filistinli gençlerin bayram coşkusuna ortak olmasının dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı yansıttığını kaydeden Şen, Filistin gençliğinin bağımsız ve özgür Filistin'in geleceğini temsil ettiğini söyledi.

Şen, Gazze Şeridi'nde insanlığın vicdan ve hukuk sınavından geçtiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'i desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

