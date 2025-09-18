Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir müzeden Firavun Amenemope'ye ait altın bir bileziğin çalındığı, sonra satıldığı ve eritilerek başka bir ürüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

DEMİR KASA İÇİNDEKİ ALTIN BİLEZİK ÇALINDI

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Döneme ait altın bir bileziğin kaybolduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

O tarihten sonra yapılan soruşturmalar sonucu failin Mısır Müzesi'ndeki bir restorasyon teknikeri olduğu, altın bileziği 9 Eylül'de çaldığı ardından da Kahire'de bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

ÜÇ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Bilinmeyen bir tutar karşılığında eseri alan söz konusu tüccarın, bileziği 180 bin cüneyhe (3 bin 750 dolar) karşılığında bir altın atölyesi sahibine sattığı, onun da bileziği 194 bin cüneyhelik (4 bin dolar) fiyatla altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye sattığı aktarıldı.

ERİTİLİP YENİ BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İşçinin de bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürüne dönüştürdüğü öğrenildi. Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, sorgu sonunda suçlarını itiraf ettikleri, bileziğin satışından elde edilen paraya da el konulduğu dile getirildi.

DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYORDU

Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. Uluslararası medyada 3 bin yıllık bileziğin paha biçilmez değerde olduğu belirtilmişti.