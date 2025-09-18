Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler

Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
18.09.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir müzeden Firavun Amenemope'ye ait 3 bin yıllık altın bileziğin çalındığı, sonra üç kez satılarak el değiştirdiği ve son sahibi tarafından da eritilerek başka bir ürüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Değerine paha biçilemeyen bilezik için ödenen ücretler ise dikkat çekti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir müzeden Firavun Amenemope'ye ait altın bir bileziğin çalındığı, sonra satıldığı ve eritilerek başka bir ürüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

DEMİR KASA İÇİNDEKİ ALTIN BİLEZİK ÇALINDI

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Döneme ait altın bir bileziğin kaybolduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

3 bin yıllık paha biçilemez altın bileziği erittiler

O tarihten sonra yapılan soruşturmalar sonucu failin Mısır Müzesi'ndeki bir restorasyon teknikeri olduğu, altın bileziği 9 Eylül'de çaldığı ardından da Kahire'de bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

ÜÇ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Bilinmeyen bir tutar karşılığında eseri alan söz konusu tüccarın, bileziği 180 bin cüneyhe (3 bin 750 dolar) karşılığında bir altın atölyesi sahibine sattığı, onun da bileziği 194 bin cüneyhelik (4 bin dolar) fiyatla altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye sattığı aktarıldı.

ERİTİLİP YENİ BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İşçinin de bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürüne dönüştürdüğü öğrenildi. Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, sorgu sonunda suçlarını itiraf ettikleri, bileziğin satışından elde edilen paraya da el konulduğu dile getirildi.

3 bin yıllık paha biçilemez altın bileziği erittiler

DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYORDU

Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. Uluslararası medyada 3 bin yıllık bileziğin paha biçilmez değerde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Kahire, Güncel, Dünya, Mısır, Sanat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Izgoren:
    paha bicilemiyen bir ürün halki fakirlikle yönetirsen gün gelir fakir insan icin paha biçilemiyen 4000 usd satilir .fakirlikle yönetmeseydin paha bicilemiyen bileklik yerinde kalirdi 4 0 Yanıtla
    Taner Avcı:
    fakirlikle ne alakası var,koç lar tarihi eser kaçakçılıgı yapıyor odamı fakir 0 0
  • Zeynep Akfidan:
    Değer biçmişler işte 4000 dolar .. kime göre neye göre değerli.. yazık olmuş. 1 0 Yanıtla
  • Resul Ekrem Akalın:
    Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana.sermayaenin tabana yayılması şart 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

20:50
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol geldi
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
19:45
Fransa’da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100’de fazla gözaltı
Fransa'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100'de fazla gözaltı
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:16:27. #7.11#
SON DAKİKA: Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.