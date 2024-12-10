Kahire\'de Bina Çöktü: 8 Ölü, 3 Yaralı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin El-Vayli Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Ambulans ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye götürüldüğü, enkaz kaldırma ve arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.