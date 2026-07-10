Kahire'de Gazze Ateşkesi Görüşmeleri

Mısır ve İsrail heyetlerinin Kahire'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamındaki Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını ele aldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail heyetinin üst düzey askeri yetkililerden oluştuğu kaydedildi.

İsrail ordusundan bir heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı askeri yetkililerle Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması konusunda görüşmeler yaptığı bildirilen haberde, toplantının Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire'ye gelişiyle aynı döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

Haberde, toplantıya her iki taraftan katılan yetkililerin isimleri ve yapılan toplantının sonucuna ilişkin bir bilgiye yer verilmezken konuya vakıf kaynakların görüşmelerin, bölgedeki iki ülkenin ortak çıkarları konusunda iki ordu arasında stratejik diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Buna karşın İsrail, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişine hala izin vermedi.