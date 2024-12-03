Kahire'de Gazze İçin Yardım Konferansı

Güncel

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki insani müdahaleyi güçlendirmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen bakanlar düzeyindeki uluslararası konferansa katılanların, "Filistin halkına önemli yardım" sağlama sözü verdikleri bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, "Gazze'deki İnsani Felaketten Bir Yıl Sonra: Acil İhtiyaçlar ve Sürdürülebilir Çözümler" temasıyla Kahire'de düzenlenen konferans sona erdi.

Konferansın kapanış oturumunda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, konferansa katılanların, Filistin halkına önemli yardım sağlama sözü verdiğini söyledi.

Abdulati, bu yardımların, Gazze Şeridi'nin ve sakinlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vermek ve Gazze Şeridi'ndeki iki milyondan fazla Filistinliye hizmet veren yaşam alanlarında acil erken iyileşme projelerini uygulamaya yönelik acilen ihtiyaç duyulan uluslararası çabaların başlangıcını temsil ettiğini dile getirdi.

Bakan Abdulati, bunun akabinde, yeniden inşa aşamasını başlatmak için aktif eylem ve bu yeniden inşa aşaması sırasında uluslararası eylemi formüle etmek için uygun zamanda Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde uluslararası bir konferans düzenleneceğini ifade etti.

Gazze'ye desteğin, sadece yardım sağlamakla sınırlı kalmaması gerektiğini ve meselenin sadece Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da her gün yaşanan insani trajediyle sınırlı olmadığını vurgulayan Abdulati, "Derhal ve gecikmeden durdurulması gereken bir saldırıyla karşı karşıyayız ve İsrail işgaline son verecek radikal bir çözüme ulaşılmalıdır." diye konuştu.

Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere, bunu hızlandırmaları, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini tanımaları ve desteklemeleri çağrısını yineleyen Abdulati, zira bunun "insanlık ve uluslararası hukukla tutarlı meşru bir hak" olduğuna dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin himayesinde dün başlayan konferansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ve çok sayıda dışişleri bakanının yanı sıra uluslararası ve Arap ülkelerinden 103 delegasyon katıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Gazze'deki İnsani Yardımın Güçlendirilmesine Yönelik Kahire Bakanlar Konferansı"nda ülkelerden; uluslararası finans kurumları ile uluslararası örgüt ve kuruluşlardan 103 delegasyonun yer alacağı ifade edilmişti.

Konferansın, "Gazze'ye yardım sağlanmasına ilişkin açık şekilde verilen taahhütlerin güvence altına alınmasını, Gazze'deki insani krize müdahalenin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası desteğin güçlendirilmesini, Gazze halkına acil insani yardım sağlanması çabalarını harekete geçirmeyi ve bölgenin iyileştirilmesinin planlanmasını" amaçladığı kaydedilmişti.