Kahire\'deki Meera Merkezi, Gazze\'den Filistinli çocuklara eğitim ve destek veriyor

Kahire'deki Meera Merkezi, Gazze'den Filistinli çocuklara eğitim ve destek veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meera Merkezi, Kahire'de Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli çocuklara eğitim ve psikolojik destek sunuyor. Anneler ise çocuklar ders görürken nakış gibi eğitimlere katılıp geçimlerine katkı sağlayacak beceriler ediniyor.
KAHİRE, 20 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Meera Merkezi, Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli çocuklara eğitim ve psikolojik destek sağlıyor.
Çocuklar ders görürken anneleri de nakış gibi eğitimlere katılarak geçimlerini sağlamaya yardımcı olacak beceriler kazanıyor.
Kaynak: Xinhua
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