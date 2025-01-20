Kahramankazan'a Yeni Kreş ve Terminal Projesi - Son Dakika
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Kahramankazan'a Yeni Kreş ve Terminal Projesi

Kahramankazan\'a Yeni Kreş ve Terminal Projesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ilçeye tam donanımlı bir kreş açacaklarını ve merkezi terminali yeniden canlandıracaklarını açıkladı.

20.01.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sorunlara çözüm üreteceklerini belirterek. ilçeye tam donanımlı bir kreş açacaklarını, merkezdeki terminali tekrar canlandıracaklarını bildirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Karalar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Seçim sürecinde, köyleri gezerek sorunları ve talepleri yerinde dinleyeceği sözünü verdiğini aktaran Çırpanoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlere, 'Seçildikten sonra her yıl köylerimize geleceğiz, fikir alacağız, hasbihal edeceğiz' dedik. Bugün o sözümüzü tutmak için buradayız. Belediye başkanlığını aldıktan sonra, tüm başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarlarımızla el birliğiyle Kahramankazan'da güzel bir birliktelik yakaladık. Allah'ın izniyle en az iki dönem belediye başkanlığı yapmak için bu yola çıktık. Kahramankazan'ımızın hiçbir problemi olmasın diye ekibimle beraber elimizden geleni yapıyoruz. Allah bize hizmet etmeyi nasip etsin ve bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ankara'da 25 ilçenin bir numaralı asfaltı Kahramankazan'a atıldı. Asfaltta birinci sıradayız. Sayın Mansur Yavaş, bizi manevi evladı gibi görüyor, hiçbir isteğimizi geri çevirmiyor. Kahramankazanımıza tam donanımlı bir kreş açacağız, merkezdeki terminali tekrar canlandıracağız. Mansur Başkanımızla, Kahramankazan'ın tüm problemlerini çözeceğimize inanıyoruz. Kahramankazan Belediyesi, tüm kısıtlamalara rağmen iyi gitmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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