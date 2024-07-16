Kahramankazan Belediye Başkanı Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali\'ne katıldı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Çamlıdere Belediyesi'nin düzenlediği 44. Geleneksel Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne katıldı.

Çamlıdere Belediyesi'nin düzenlediği Aluçdağı Yağlı Güreş Festivali'ne Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Başkan Çırpanoğlu ve protokol katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Başkan Çırpanoğlu, Ata sporu güreşe sahip çıktığı için Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'a teşekkür etti.

Müsabakalarda galip gelen Kürşat Şevki Korkmaz başpehlivan oldu.