Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Personelle İftarda Buluştu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında belediye personeliyle bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Kumpınar Kültür Merkezi'nde iki akşam düzenlenen iftarlara CHP Kahramankazan İlçe Başkanı Nevzat Yılmaz, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve davetliler katıldı.

Belediye personelinin aileleriyle birlikte yer aldığı programda salonda samimi bir atmosfer oluştu; ramazan ayının manevi iklimi davetliler arasında dayanışma ve kaynaşma ortamı sağladı.

Kur'an-ı Kerim ve dualarla başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar hep birlikte açıldı. Aynı sofrada buluşan belediye çalışanları ve yöneticiler, ramazanın paylaşma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.

Çırpanoğlu, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kahramankazan'ımıza hizmet yolunda gece gündüz demeden emek veren tüm mesai arkadaşlarımızla aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalıştıkça ilçemize daha güzel hizmetler kazandıracağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı akşamda bizleri bir araya getiren ramazanın manevi ikliminin daim olmasını temenni ediyorum. Allah ramazanın bereketiyle beraber tuttuğumuz oruçları kabul etsin."