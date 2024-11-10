Atatürk'ü Anma Programı Kahramankazan'da

Güncel

(ANKARA)- Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Öğrencilerimizin sergiledikleri performansları ilk başlarda yüreğimizle alkışladık, sonrasında fiziki alkışladık. Evlatlarımıza okulumuza bize bu güzel anları yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Ata'mızı unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına katıldı. Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi'nin hazırladığı ve 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına Başkan Çırpanoğlu'nun yanı sıra, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Kenan Güler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları repertuvar kapsamında müzikal gösterisi sergiledi. "Fikirler Ölmez" adlı şiiri seslendirdikten sonra öğrenciler, Atatürk'ün fikirlerinin ölümsüz olduğunu gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisi ile canlandırdılar.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Öğrencilerimiz hakikaten bugün çok duygu yüklü ve içimizi sızlatan bir program gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin sergiledikleri performansları ilk başlarda yüreğimizle alkışladık, sonrasında fiziki alkışladık. Evlatlarımıza okulumuza bize bu güzel anları yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Ata'mızı unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.