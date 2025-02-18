Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Kazan Rallisi'ne Desteğini Vurguladı

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(ANKARA)- Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) Gala Gecesi'ne katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kazan Rallisi'ne ilişkin çalışmalar yürüteceklerini dile getirerek, "Kazan etabını en iyi şekilde sürdüreceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu gelenek bizden sonra da devam edecek. Bana bu duygusal anları yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleşen Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) Gala Gecesi'ne katıldı. Türkiye'de otomobil sporlarının gelişmesine öncülük eden ve uluslararası yarışmalarda Başkent'in tanıtımına önemli katkılar sunan ANOK, bu yıl da sezon boyunca büyük emek veren sporcuları ödüllendirmek amacıyla görkemli bir geceye imza attı.

Gecede, Başkan Çırpanoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, firma yöneticileri, sporcular ve otomobil meraklıları bir araya geldi. ANOK'un geçmişteki yöneticileri ve sporcularının anılmasıyla başlayan etkinlikte, ANOK Başkanı Sinan Çetin, kulübün faaliyetlerine dair değerlendirmelerde bulunarak, otomobil sporlarına destek veren yerel yönetimlere ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, dedesi Remzi Çırpan'ın otomobil tutkusunu ve mirasını yaşatma kararlılığını vurguladı. Kazan Rallisi'nin ilk kez dedesinin öncülüğünde düzenlendiğini belirten Çırpanoğlu, "Değerli dostum Sinan Bey ile birlikte bu yola baş koyduk. Kazan etabını en iyi şekilde sürdüreceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu gelenek bizden sonra da devam edecek. Bana bu duygusal anları yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başarılar ödüllendirildi

Gecede Başkan Çırpanoğlu, Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası Sınıf 3 Co- Pilot Birincisi Mehmet Akif Yalçın'a ve diğer dereceye giren sporculara, plaketlerini takdim etti. 2024 sezonunda üstün performans sergileyen Ankaralı sporcular, başarılarından dolayı ödüllendirildi. Ayrıca, Ankara Slalom Yarışı'nda dereceye giren sporcular da gecede ödüllerini aldı.

ANOK Başkanı Sinan Çetin de katkılarından dolayı Başkan Çırpanoğlu'na plaket sunarak, teşekkürlerini iletti. Gece, otomobil sporları tutkunlarının bir araya geldiği keyifli anlarla sona erdi.