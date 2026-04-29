Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Salı Pazarı'na Ziyaret

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Salı Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çırpanoğlu, Salı Pazarı'nı gezerek tezgahları tek tek inceledi, esnafla sohbet edip talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Çırpanoğlu, onların görüş ve beklentilerini dinledi.

Ürünlerin fiyat etiketlerinden hijyen koşullarına kadar çeşitli konularda denetimlerde bulunan Çırpanoğlu, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Çırpanoğlu, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı.