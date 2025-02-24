Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Esnafa Destek Sözü - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Esnafa Destek Sözü

Kahramankazan S S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, esnafa destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Yılbaşı için esnafa hediye çeki dağıtacaklarını belirtti.

24.02.2025 19:13  Güncelleme: 19:38
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(ANKARA) - Kahramankazan S S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 29'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Elimden geldiğince esnafa destek vereceğim. Yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kumpınar Kültür Merkezi'nde Kahramankazan S S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 29'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nın yanı sıra S S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Gökdemir ve esnaf katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında ilçe esnafını her zaman desteklediğini belirten Başkan Çırpanoğlu, göreve geldiği günden itibaren esnafın kalkınmasına yönelik çeşitli adımlar attığını vurguladı. Esnafın kalkınması adına önemli bir ilke imza attıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, yılbaşı nedeni ile belediye personeline yalnızca Kahramankazan esnafında geçerli olmak şartıyla 2 Bin TL'lik hediye çeki dağıttıklarını, imkanlar el verdiği sürece küçük esnafı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çırpanoğlu, "Elimden geldiğince esnafa destek vereceğim. Yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Esnafa Destek Sözü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Esnafa Destek Sözü - Son Dakika
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