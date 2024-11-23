Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Soğucak Mahallesi Sakinleri ile Buluştu

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Soğucak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Seçim sürecinde kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulunan Başkan Çırpanoğlu, Soğucak Mahallesi sakinleri ile buluştu. Ziyaretlerinde, seçimin ardından ilçeye ve Soğucak Mahallesi'ne yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Çırpanoğlu, hali hazırda devam eden ve planlanması tamamlanan projelere ilişkin de bilgi verdi.

Seçim süreci sonrasında Kahramankazan'a huzurun geldiğini belirten Başkan Çırpanoğlu, vatandaşa hizmet ederken siyaset üstü bir davranış sergilediklerini vurguladı. Kısıtlı imkanlarla 7 aylık gibi kısa bir sürede gözle görülür çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, görevde olduğu süre boyunca ilçenin sorunlarına merhem olmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Asfalt çalışmaları devam edecek

Kahramankazan'da göreve geldikleri andan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında asfalt seferberliği başlattıklarını vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, hava koşulları el verdiği sürece asfalt çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili adımlar atılıyor

Kahramankazan'da yer alan firmalarda çalışan vatandaşların yüksek oranda farklı ilçelere yöneldiklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, ilçede kentsel dönüşüm hamlesinin bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti. Özellikle Satıkadın Mahallesi'nde bulunan yapıların Kahramankazan'ın çehresine uygun olmadığını belirten Başkan Çırpanoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm ile ilgili randevu talep ettiğini aktardı. Gerekli görüşmelerin başlaması halinde Kahramankazan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm hamlesine ağırlık vereceklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, ilçede gelecek 4,5 yıl içerisinde oluşabilecek nufüs yoğunluğu hesaplandığında kentsel dönüşüm konusunun büyük önem arz edeceğini sözlerine ekledi.

Kahramankazan'da inşaat ve sanayi sektörüne yönelik faaliyetlerin gün geçtikçe artış göstereceğini belirten Başkan Çırpanoğlu, kuruma bağlı hizmet veren KazanBel Beton firmasının inşaat ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olduğunu vurguladı. KazanBel Beton firmasının üretim rekoru kırarak 25 bin metreküp beton satışı gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, firmaya yönelik yatırımların yolda olduğunu belirtti.

Soğucak Mahallesi Köy Derneği'nde düzenlenen buluşmaya birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte katılan Başkan Çırpanoğlu, mahalle sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Çırpanoğlu, Soğucak Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Şimşek'e Al Bayraklı tablo hediye etti.