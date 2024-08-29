Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Vatandaşların İsteklerini Dinledi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Vatandaşların İsteklerini Dinledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 'Halk Günü' kapsamında vatandaşların isteklerini ve şikayetlerini dinledi. Başkan Çırpanoğlu, 'İnşallah görev süremiz boyunca iletişim kurmadığımız tek bir vatandaşımız, elini öpmediğimiz tek bir büyüğümüz kalmayacak. Sizler için buradayız, sizler için çalışıyoruz' dedi.

29.08.2024 09:11  Güncelleme: 09:24
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Halk Günü" kapsamında vatandaşların isteklerini ve şikayetlerini dinledi. Başkan Çırpanoğlu, "İnşallah görev süremiz boyunca iletişim kurmadığımız tek bir vatandaşımız, elini öpmediğimiz tek bir büyüğümüz kalmayacak. Sizler için buradayız, sizler için çalışıyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Halk Günü" kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. İlçede yaşayan her bir hanenin yaşadığı sıkıntılardan haberdar olmadan iyi bir yönetimin gerçekleştirilemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Belediye'nin kapılarının vatandaşa sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Makam koltuğunun asıl sahibinin kendisi değil vatandaş olduğunu vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki vatandaşlarımızın dertlerine bir nebze de olsa deva olabiliyorsak bu bizim en büyük mutluluğumuzdur. Paylaştıkça anlam kazanan, insanların duygularına tercüman oldukça kalıcı hale gelen şehrin emanetçisi olduğumuz bir makama sahibiz. İnşallah görev süremiz boyunca iletişim kurmadığımız tek bir vatandaşımız, elini öpmediğimiz tek bir büyüğümüz kalmayacak. Sizler için burdayız, sizler için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ortak akılla çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, adil, liyakatli ve şeffaf olmanın vatandaş nezninde takdir topladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Vatandaşların İsteklerini Dinledi - Son Dakika

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