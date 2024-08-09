Kahramankazan Belediye Başkanı Ulaşım Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Ulaşım Esnafını Ziyaret Etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede hizmet veren toplu ulaşım esnafını ziyaret ederek, ulaşım sorunlarının çözümü için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

09.08.2024 10:28  Güncelleme: 12:16
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede hizmet veren toplu ulaşım esnafını ziyaret etti. Çırpanoğlu, "Ulaşım sorunlarını çözmek üzere ABB ile dolmuşçu ve özel halk otobüsü esnafımızı hakem görevi üstlenerek ortak bir payda da buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Dolmuş ve özel halk otobüsü esnafını birer gün arayla ziyaret eden Başkan Çırpanoğlu, esnafın şikayet ettiği konular hakkında çözüm önerilerinin en hızlı şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Kahramankazan'ın gündüz nüfusunun 160 binlere ulaştığını aktaran Başkan Çırpanoğlu, ulaşım sorunlarının ilçenin gelişimine olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Nitelikli nüfusu ilçeye çekmenin yolunun ulaşımdan geçtiğini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda yaşadıkları sorunları biliyoruz. Ulaşım sorunlarını çözmek üzere ABB ile dolmuşçu ve özel halk otobüsü esnafımızı hakem görevi üstlenerek ortak bir payda da buluşturmayı hedefliyoruz. Yoğunluğun olduğu saatlerde sefer yetersizliği ve buna bağlı olarak vatandaşların tabiri caizse balık istifi gibi yolculuk ettikleri şikayetleri inşallah en kısa zamanda çözüme kavuşacak."

Kahramankazan'da hizmet veren ulaşım esnafının akaryakıt fiyatları nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıların göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, ulaşım alanında hizmet veren esnafın zarar görmemesi için fiyat düzenlemesine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kahramankazan'dan Ulus'a ulaşımın yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdüğünü belirten Başkan Çırpanoğlu, şöyle devam etti:

"Eskiden ekspres seferler vardı. Kahramankazan'dan Ankara'ya 25-30 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyorduk. Şimdi akaryakıt fiyatları ve buna dayalı olarak artan ulaşım ücretleri nedeni ile talep azaldı, vatandaş ulaşım tercihlerini değiştirmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bazı seferler iptal edildi. Önümüzdeki süreçte vatandaşların seyahat ve iş saatlerinde yaşadıkları zaman sıkıntısını ortadan kaldırmak, yoğunluğu azaltmak ve ulaşımı kurumsal hale getirmek için ekspres seferlerin planlamasını yeniden düzenleyip faaliyete geçireceğiz."

Kahramankazan'da hizmet veren Özel Halk Otobüsleri'nin kameralı sisteme geçeceğini böylelikle ulaşımın daha güvenli ve kaliteli hale geleceğini belirten Çırpanoğlu, ilçede ikamet eden vatandaşların standartlarını her alanda yukarıya taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Ulaşım Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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