Kahramankazan Belediyesi, Kent Genelinde Denetimlerine Devam Ediyor

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini ilçe genelinde sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve restoranlarda gerçekleştirdiği kapsamlı kontrollerde, ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf düzenini, hijyen koşullarını ve genel temizlik durumu denetlendi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını amaçlayan çalışmalarda, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlara karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulundu.