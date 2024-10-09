Kahramankazan Belediyesi'nden İbadethanelere Temizlik Çalışması

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerine devam ediyor. İlçede yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde düzenli olarak temizlik çalışması yürüten Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplu kullanım alanlarından ibadethanelerde de temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetini sürdürüyor. Vatandaşların günlük hayatta sıklıkla kullanarak ibadetlerini gerçekleştirdikleri cami ve mescitlerde oluşabilecek salgın hastalık risklerine karşı önlem almak için başlatılan çalışmalar, düzenli aralıklarla devam ediyor.