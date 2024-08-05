Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede kapsamlı bakım çalışmalarına devam ediyor

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında kapsamlı bakım çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan genelinde birçok noktada yabani ot biçim ve çim biçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehit Yusuf Pazar Parkı, Ribat Parkı, Fatih Ortaokulu, Çıtaklar Sitesi, Millet Bahçesi ve Sancar Mahallesi gibi çeşitli bölgelerde yapılan çalışmalarla, parkların daha düzenli ve estetik görünmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

İlçenin yeşil dokusunu korumak ve güzelleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşları da bu çabalara destek vermeye ve yeşil alanları korumaya davet etti.