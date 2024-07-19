Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yılında şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılında şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi.

19.07.2024 16:57  Güncelleme: 17:02
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı dolayısıyla özel bir yemek programı düzenledi. Programa, ilçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar,  Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerle birebir ilgilenen Belediye Başkanı Çırpanoğlu, onların isteklerini, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Kahramankazan Gazileri Onursal Başkanı Gazi Özcan Altunel, "Rum ve Yunan cuntalarına karşı başlattığımız harekatta başarılı olduk. Dünyanın sessiz kalarak izlediği zulmü durdurmak için 2 bin 270 askerimiz şehit, 47 bin askerimiz ise gazi oldu. Yüce Allah şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Yaşayan gazilerimize sabır ve saygı gösterilsin" dedi.

Başkan Çırpanoğlu ise şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi gereğini fazlasıyla yerine getirmiştir. Soydaşlarımıza karşı yapılan katliamı dünya unutsa da bizler asla unutmayacağız. Su uyur, düşman uyumaz. O yüzden her boş kaldığımızda Türk milletinin etrafını mikroplar sarmaya çalışıyor. Bu mikropları temizlemek üzere büyük bir irade gösteren kıymetli siyasetçiler Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı aldıkları kararla ülkemize ve soydaşlarımıza dokunulamayacağını tüm dünyaya gösterdikleri için rahmetle yad ediyorum. Milletimizi alnı ak şekilde temsil eden bayrağımızı layık olduğu gökyüzünde gururla dalgalanmasını sağlayan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Konuşmaların ardından gazilere ve şehit yakınlarına hediyeler takdim edildi. Fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Barış Harekatı, Kahramankazan, Politika, Güncel, Son Dakika

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