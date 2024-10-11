Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi ilkokul öğrencilerine hediye çeki vererek kırtasiye esnafını destekledi. Bu yeni uygulama, öğrencilere ihtiyaçları olan ürünleri seçme imkanı sunarken, yerel işletmelere de ekonomik katkı sağladı.

11.10.2024 12:39  Güncelleme: 13:54
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere hediye çeki dağıttı. Uygulamayla öğrenciler hem ihtiyaç duydukları ürünleri seçme imkanı buldu, hem de yerel kırtasiye esnafı desteklendi. Kahramankazan'daki kırtasiyeciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'na ziyarette bulundu.

Geçmiş yıllarda dağıtılan kırtasiye setlerinin çoğunlukla kullanılmadığını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu yıl farklı bir yöntem izlediklerini belirtti. Çırpanoğlu, "Öğrencilere hediye çeki vererek, hem onların istediği ürünü almasını sağladık, hem de ilçemizde faaliyet gösteren kırtasiyecilere ekonomik açıdan destek olduk. Yanlıştan dönmenin ve esnaf ile vatandaşı önceleyen bir anlayış benimsemenin önemine inanıyoruz. Sokrates'in dediği gibi, 'Eğitimin maliyetli olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin maliyetini hesaplayın.' Eğitime verdiğimiz destek, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Hep birlikte bu desteği sürdüreceğiz" dedi.

Kahramankazan'daki kırtasiyeciler, hediye çeki uygulaması sayesinde sezona ekonomik zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını ve belediyenin bu desteğinin esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika

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