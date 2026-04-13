Kahramankazan'da Sınav Stresine Sıcak Çorba Molası

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ve öğretmenlere sınav döneminde sıcak çorba ikram etti.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Üniversitesi TUSAŞ Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ve öğretmenlere sıcak çorba ikramında bulunuldu. Sınav stresine kısa bir mola sunan ikram, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde kurulan stantta dağıtılan çorbalar hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yüzünü güldürdü.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, özellikle sınav dönemlerinde sürdürülen bu tür uygulamaların devam edeceğini ifade etti.